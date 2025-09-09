Apertura Il Fantastico Mondo del Fantastico Settembre 2025 Domenica 14 Settembre

Finalmente!!! E’ tornata la “grande fantasia” al Castello di Lunghezza. Aperti ancora una volta i portali de IL FANTASTICO MONDO DEL FANTASTICO dove vivono “dal vivo” le fiabe, le avventure, le storie di meravigliosi, indimenticabili personaggi. Nel parco e nell’antico Castello il meraviglioso ballo delle Principesse, la battaglia dei SuperEroi, il mondo di Aladdin, il regno di Frozen, Merlino e la spada nella roccia, la vela di Vaiana, il sogno di Biancaneve, il Dottor Frankenstein. Che meraviglia vivere il viaggio nell’immaginario a stretto contatto con Cenerentola, Elsa, Belle, Spiderman, Batman, Hulk, Zorro e tanti tanti altri. LE NOVITA’ Il ritorno di Peter pan, Capitan Uncino e Trilly! Alice nel Castello delle meraviglie! Mercoledì e la nuova Famiglia Addams! Biglietti I biglietti sono acquistabili sul posto altrimenti online sul sito ufficiale: www.fantasticomondo.it/acquisto-biglietti-online/ L’ingresso è possibile in qualsiasi momento della giornata: gli spettacoli e le attività si ripetono più volte, permettendo a ogni visitatore di costruire il proprio percorso nel Fantastico Mondo del Fantastico. Come Raggiungerci L’ingresso al parco può avvenire comodamente dalla Stazione del Treno Lunghezza, rendendo la visita ancora più accessibile per chi preferisce i mezzi pubblici. Per chi arriva in auto, è disponibile un ampio parcheggio messo a disposizione dei visitatori. Contatti Indirizzo: Via Tenuta del Cavaliere, 230 – 00132 Roma – Lunghezza RM Telefono: 06 / 22 62 880 Whatsapp: 347 / 26 28 382 Email: organizzazione@fantasticomondo.it Sito: www.fantasticomondo.it

