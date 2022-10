Apertura dell’anno scout del Gruppo Scout AGESCI Sora 1

Si svolgerà domenica 9 ottobre 2022, a partire dalle ore 9, presso la Cattedrale di Sora, la cerimonia

di apertura dell’anno scout del gruppo AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) Sora

1. Durante la stessa verrà celebrata la rinascita della branca L/C (quella dei Lupetti, bambini/e dagli

8 ai 12 anni).

Dopo aver partecipato alla messa delle ore 11, presso la stessa Cattedrale sorana, il tutto si

concluderà alle 12,30 con un grande cerchio.

Il tema che il Gruppo si è voluto dare quest’anno, come manifesto programmatico da seguire (anche

e soprattutto sulla base del Progetto Educativo adottato per il triennio 2021-2023) è: Imparare fin

da piccoli a diventare grandi, attraverso il gioco, la responsabilità, il servizio.

Come risaputo, lo scautismo mondiale è un movimento educativo di giovani e per i giovani, che

esprime un ideale di vita.

I suoi principi ispiratori universali, sono sintetizzati nella Promessa e nella Legge scout.

Il ragazzo e la ragazza non solo entrano a far parte della grande famiglia degli Scouts, ma si

impegnano di fronte a Dio e al mondo, forti della fiducia che sentono riposta in loro e della libertà

con cui aderiscono a questo ideale, per giocare un ruolo responsabile nella vita.

E per dirla con le parole di Enrico Brizzi, giovane scrittore bolognese (il suo romanzo più famoso,

nonché quello dell’esordio non ancora ventenne, è “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”), in una

recente intervista alla rivista associativa “Proposta Educativa” (n. 4/2012 del 22/10/2012): “(…) il

percorso negli scout mi ha accompagnato da quando ero bambino fino all’età adulta. (…) Nello

scautismo si cammina, sia in senso fisico, sia in senso simbolico, dell’impegnarsi, del crescere. (…)

impari a prenderti delle responsabilità. (…) In un mondo dove gli adulti hanno paura a lasciare soli i

ragazzi, dove non c’è più lo spazio del cortile e della strada dove confrontarsi e crescere imparando

a cavarsela, l’esperienza che offre lo scautismo è importante e formativa. E’ l’esperienza del

mettersi al servizio. Giovani (e meno giovani) capi che usano il tempo libero per educare i ragazzi a

questi valori (…).

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai Capi Gruppo Giovanna (tel. 328.1398163) e

Carlo (tel. 348.1965737).

