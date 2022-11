Apertura campagna elettorale Sara Battisti

Lunedì 7 novembre, alle ore 18 presso il ‘Cotonificio’ (via Giovanni Jacobucci, Frosinone), ci sarà l’evento di apertura della campagna elettorale della consigliera regionale Sara Battisti. L’iniziativa, ‘Siamo quello in cui crediamo’, si focalizzerà su diversi argomenti, alcuni che hanno caratterizzato il lavoro della Battisti nel suo primo mandato in Regione e altri inerenti il Partito democratico e il suo futuro sul nostro territorio.

Le macroaree di intervento, che prevederanno interviste e brevi dibattiti, saranno otto: “Sanità: Regione Lazio, ci prendiamo cura di te” con intervista al dottor Giancarlo D’Andrea, primario di neurochirurgia dello Spaziani; “Ciociaria aria di emozioni” con una clip del campione di ciclismo, Valerio Agnoli, e l’intervista a Gianrocco Catalano, avvocato e imprenditore del turismo; “Per le donne”, con Interviste alla Presidente dell’Associazione Risorse Donna, Elisa Viscogliosi, e a Sarah Grieco, portavoce Democratiche Frosinone; “Perché nessuno resti indietro” con Intervista a Gianfranco Pizzutelli (Pres. Asp Frosinone) e Roberta Cassetti (psicologa e Presidente del ‘Collettivo ugualmente’); “Con la cultura si mangia”, con intervista al Presidente Indiegesta, Alessandro Ciotoli; “Ciociaria e ambiente: una mission possibile?” con intervista a Alex Vigliani (Pres. Associazione Itinarrando); “Oggi è già domani” con interviste al segretario dei Giovani dem di Frosinone, Massimiliano Iula e a Camilla Volante, Portavoce Rete degli Studenti medi del Lazio; “Il Partito Democratico che verrà” con interviste al Segretario provinciale, Luca Fantini, e alla Presidente Stefania Martini.

L’apertura della kermesse sarà affidata alla Presidente del consiglio comunale di Cassino, Barbara Di Rollo e a Barbara Caparrelli, entrambe candidate nel 2018 nella lista del Partito Democratico insieme alla Battisti, con l’introduzione della giornalista Lorenza Di Brango.

A concludere, ovviamente, la consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Lazio, Sara Battisti.

Vi aspettiamo!

COMUNICATO STAMPA