Apertura Anno scolastico 2025/2026 per il percorso “Biologia con Curvatura Biomedica” al Liceo Scientifico “L.B. Alberti” di Minturno

Si è tenuta ieri mattina presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leon Battista Alberti” di Minturno, la cerimonia di apertura dell’Anno scolastico 2025/2026 per il prestigioso percorso di “Biologia con Curvatura Biomedica”. L’iniziativa ormai consolidata grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Latina, mira a offrire un orientamento avanzato e specifico per gli studenti che aspirano alle facoltà di Medicina e a tutte le professioni sanitarie. L’evento, presieduto dal Dirigente Scolastico Prof. Amato Polidoro, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama medico-scientifico. Dopo i saluti istituzionali, il Dott. Giovanni Cirilli, Presidente dell’OMCeO di Latina, davanti ad una aula magna piena di alunni, ha approfondito “Le prospettive della professione medica in Italia”, fornendo agli studenti una panoramica aggiornata sulle sfide del settore. Di particolare attualità è stato l’intervento del Dott. Giovanni Baiano, Medico Chirurgo, che ha discusso “L’importanza dell’Intelligenza Artificiale nella prevenzione”, sottolineando il ruolo cruciale delle nuove tecnologie in ambito sanitario.

La mattinata ha anche rappresentato un momento celebrativo con la consegna degli attestati agli studenti che hanno completato il percorso nell’anno precedente, un momento curato dalla Prof.ssa Caterina Valerio, Coordinatrice del progetto. Le conclusioni finali sono state affidate nuovamente al Presidente OMCeO Dott. Giovanni Cirilli. L’appuntamento odierno ha confermato l’impegno costante del Liceo “L.B. Alberti” nell’offrire percorsi formativi di elevata qualità, costantemente aggiornati e pienamente aderenti alle esigenze del mondo del lavoro e dell’alta formazione. Questo percorso di Biologia, in particolare, garantisce agli studenti una preparazione scientifica d’eccellenza, ponendo basi solide non solo per l’accesso ai percorsi universitari di area biomedica, ma anche per intercettare le professionalità emergenti del settore sanitario e tecnologico.