Aperte le Iscrizioni al Corso Online del CONI Lazio: Formazione Gratuita con Esperti del Settore

L’Avv. Emanuele De Vita, Delegato Provinciale del CONI, è lieto di comunicare che sono aperte le iscrizioni alla 6ª edizione del corso online “Programmazione e Management degli Eventi Sportivi Territoriali”, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Lazio.
Si tratta di un’occasione unica per formarsi gratuitamente con i migliori esperti del settore. Il corso, della durata di 18 ore, prenderà il via il 29 settembre 2025 e si svolgerà online, con frequenza bisettimanale.
Nelle precedenti edizioni hanno partecipato oltre 500 dirigenti, ma i posti disponibili sono limitati a 100. Non perdere questa opportunità: iscriviti subito 👉 https://bit.ly/3J87tfD.
Le iscrizioni chiuderanno il 22 settembre 2025.
📌 Programma del corso:
Cos’è un evento (2 ore)
Introduzione al corso e definizione di evento
Le fasi dell’evento e classificazione
Definizione di progetto e ideazione
Sostenibilità ambientale nello sport (2 ore)
Criteri di sostenibilità di un evento sportivo territoriale
Impatto ambientale, evento sportivo sostenibile
Inclusione e accessibilità
L’evento sportivo come strumento di coesione ed educazione
Strategie di progetto, requisiti, obiettivi e criteri di successo (2 ore)
Strategie di progetto: requisiti, obiettivi, criteri di successo
Case history
Analisi di fattibilità, SWOT e PEST (2 ore)
Analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economica (budget)
Pianificazione, analisi SWOT e analisi PEST
Management sanitario dell’evento (2 ore)
Tutela sanitaria di atleti, lavoratori sportivi e partecipanti
Safety e security
Interazioni con la sanità pubblica e continuità assistenziale
Preparazione dell’evento, piano di emergenza, ruoli e responsabilità
Problematiche fiscali e finanziarie (2 ore)
Gestione delle entrate, sponsorizzazioni e merchandising
Inquadramento dei collaboratori
Dibattito e risposte ai quesiti
La comunicazione (2 ore)
Strumenti e tempi della comunicazione
Rapporti con i media e gestione dell’archivio iconografico
I social network per gli eventi sportivi territoriali (2 ore)
Scelta dei social media e gestione dei profili
Strategie e regole per ottenere risultati concreti
Progettualità sportiva sul territorio del CONI Lazio con enti pubblici – Case history (2 ore)
Analisi di progettualità di successo nel Lazio
Eventi di promozione sportiva rivolti alla comunità
Feedback dei progetti realizzati
Si invita a non perdere questa occasione per crescere nel settore del management e della programmazione degli eventi sportivi territoriali.
#CONILazio #ScuolaDelloSport #FormazioneSportiva #ManagementSportivo #EventiSportivi #CorsoOnline #Sport #Lazio