Aperte le Iscrizioni al Corso Online del CONI Lazio: Formazione Gratuita con Esperti del Settore

L’Avv. Emanuele De Vita, Delegato Provinciale del CONI, è lieto di comunicare che sono aperte le iscrizioni alla 6ª edizione del corso online “Programmazione e Management degli Eventi Sportivi Territoriali”, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Lazio.

Si tratta di un’occasione unica per formarsi gratuitamente con i migliori esperti del settore. Il corso, della durata di 18 ore, prenderà il via il 29 settembre 2025 e si svolgerà online, con frequenza bisettimanale.

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato oltre 500 dirigenti, ma i posti disponibili sono limitati a 100. Non perdere questa opportunità: iscriviti subito 👉 https://bit.ly/3J87tfD.

Le iscrizioni chiuderanno il 22 settembre 2025.

📌 Programma del corso:

Cos’è un evento (2 ore)

Introduzione al corso e definizione di evento

Le fasi dell’evento e classificazione

Definizione di progetto e ideazione

Sostenibilità ambientale nello sport (2 ore)

Criteri di sostenibilità di un evento sportivo territoriale

Impatto ambientale, evento sportivo sostenibile

Inclusione e accessibilità

L’evento sportivo come strumento di coesione ed educazione

Strategie di progetto, requisiti, obiettivi e criteri di successo (2 ore)

Strategie di progetto: requisiti, obiettivi, criteri di successo

Case history

Analisi di fattibilità, SWOT e PEST (2 ore)

Analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economica (budget)

Pianificazione, analisi SWOT e analisi PEST

Management sanitario dell’evento (2 ore)

Tutela sanitaria di atleti, lavoratori sportivi e partecipanti

Safety e security

Interazioni con la sanità pubblica e continuità assistenziale

Preparazione dell’evento, piano di emergenza, ruoli e responsabilità

Problematiche fiscali e finanziarie (2 ore)

Gestione delle entrate, sponsorizzazioni e merchandising

Inquadramento dei collaboratori

Dibattito e risposte ai quesiti

La comunicazione (2 ore)

Strumenti e tempi della comunicazione

Rapporti con i media e gestione dell’archivio iconografico

I social network per gli eventi sportivi territoriali (2 ore)

Scelta dei social media e gestione dei profili

Strategie e regole per ottenere risultati concreti

Progettualità sportiva sul territorio del CONI Lazio con enti pubblici – Case history (2 ore)

Analisi di progettualità di successo nel Lazio

Eventi di promozione sportiva rivolti alla comunità

Feedback dei progetti realizzati

Si invita a non perdere questa occasione per crescere nel settore del management e della programmazione degli eventi sportivi territoriali.

