Aperta la raccolta di manifestazioni di interesse per esperti in educazione ambientale e sostenibilità

Campodimele – L’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di disponibilità da parte di professionalità qualificate da coinvolgere nel progetto “Sensibilizzazione, Orientamento ed Educazione Ambientale alla Sostenibilità su Agenda 2030”, finanziato dalla Regione Lazio.

L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza e l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche e nelle comunità locali, attraverso attività educative, partecipative e formative.

L’Ente intende costituire un elenco di esperti cui poter affidare incarichi professionali per lo svolgimento delle seguenti attività:

Formazione e percorsi di educazione alla sostenibilità rivolti a docenti e formatori;

Attività indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni su principi ESG e pratiche sostenibili;

Tavole rotonde e incontri pubblici su temi come turismo sostenibile, filiera corta, innovazione e green economy;

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) incentrati su green jobs e modelli di economia circolare.

Possono partecipare alla selezione professionisti, consulenti ed esperti con comprovata esperienza nei settori indicati e titoli coerenti con le tematiche dell’Agenda 2030, della sostenibilità ambientale, dell’educazione civica e dello sviluppo locale.

Le manifestazioni di interesse, corredate da curriculum vitae in formato europeo, documento d’identità ed eventuali materiali integrativi, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: parcomontiaurunci@pec.regione.lazio.it, entro le ore 14:00 del 10 luglio 2025.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione di interesse – Progetto Agenda 2030”.

«L’avviso rappresenta un’opportunità per costruire una rete di competenze al servizio del territorio, in grado di rafforzare l’azione educativa e culturale dei Parchi su temi oggi più che mai centrali per il futuro», ha dichiarato il Commissario dell’Ente Parco, Fiorello Casale.

Le candidature saranno valutate in base alla coerenza con le finalità del progetto, all’esperienza documentata e all’eventuale possesso di titoli, pubblicazioni o precedenti incarichi rilevanti.

Attenzione: l’inserimento nell’elenco non comporta l’instaurazione di alcun rapporto giuridico con l’Ente né costituisce titolo per l’affidamento automatico di incarichi.

L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale dell’Ente Parco al seguente link:

👉 http://bit.ly/4lvybgg