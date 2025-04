Aperta al pubblico la tomba di Papa Francesco: in centinaia a S. Maria Maggiore per l’ultimo saluto

Dalle prime luci di oggi, domenica 27 aprile, una folla commossa si è radunata a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco. La sua tomba, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è ora aperta alla visita dei fedeli. Centinaia di persone sono già in fila per salutare il Pontefice, in un clima di profonda devozione.Alle 16, il Collegio cardinalizio si recherà in pellegrinaggio sulla tomba, dopo aver attraversato la Porta Santa. Stamattina, invece, sul sagrato di San Pietro, si è tenuta la celebrazione eucaristica in suo suffragio, presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, nel secondo giorno dei Novendiali. Presenti anche adolescenti da tutta Italia, in occasione del Giubileo loro dedicato.Domani, lunedì 28 aprile, inizieranno i lavori della Congregazione generale dei Cardinali, che porteranno alla decisione della data del Conclave, previsto tra il 5 e il 10 maggio. Secondo il Cardinale Marx, “il Conclave durerà poco”. Intanto, il mondo continua a stringersi intorno alla figura di Francesco, simbolo di un pontificato di umiltà, dialogo e misericordia.

