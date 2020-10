Apebook al Parco della Magliana per il Tevere Day (domenica 4 ottobre)

Apebook, l’Ape rossa dell’Aamod, che porta libri media e cinema in periferia partecipa alla seconda edizione del Tevere Day che si svolge domenica 4 ottobre.

Tevere Day è un’iniziativa che ha l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il fiume della Capitale, ripristinando un rapporto attivo con la cittadinanza, attraverso la costituzione di un vero e proprio museo diffuso: il Museo del Tevere.

Una giornata di impegno, e di festa, a cui la Fondazione Aamod con il progetto Apebook e con i suoi sostenitori Deriva film, Map studio, Officine culturali InsensInverso, ha aderito insieme a molte associazioni del territorio.

Apebook sarà presente dalle ore 10 al tramonto nel Parco del Tevere della Magliana con il prestito di libri, letture per bambini, visione di film e foto d’archivio sul Tevere e il quartiere e con un’inedita mostra fotografica all’aperto “Arte sotto l’argine”. Una mostra nata da ragazzi e donne di origine straniera che hanno partecipato al workshop di fotografia dell’Apebook sul tema del ritratto tenuto dal fotografo Enrico Datti. Da qui sono nati gli scatti in mostra dei giovanissimi autori, originali ritratti di abitanti di un quartiere che fu edificato negli anni ’60 proprio sotto l’argine del Tevere.

Durante la giornata curata dalla Regione Lazio al Parco del Tevere sono previste anche passeggiate guidate, animazioni, informazioni sui Parchi del Lazio, degustazioni di prodotti “natura in campo”, attività sportive, musica e danze popolari, dimostrazioni con i droni, giochi filosofici, pedalate sul Tevere in e-bike e, per i più allenati, sul Sentiero Pasolini Roma-Ostia.

L’accesso al Parco del Tevere Magliana è attraverso la pista ciclabile sull’argine o dalla scalinata pedonale di Via della Scarperia.

L’evento è interamente all’aperto, nel massimo rispetto delle leggi in vigore sulle distanze di sicurezza.

APEBOOK è un progetto promosso dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico in collaborazione con deriva film, MAP Studio, la Cooperativa sociale Magliana Solidale, l’Associazione di Promozione Sociale INsensINverso,. Il progetto è realizzato con il sostegno del PIANO CULTURA FUTURO URBANO, “Biblioteca casa di quartiere”, un programma finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo.