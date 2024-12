Anziano ruba del formaggio al supermercato e viene arrestato: “La pensione non mi basta per vivere”

Un processo velocissimo: l’ammissione, una spiegazione, delle scuse e la scarcerazione. Un uomo di 78 anni e residente in provincia di Bergamo è stato sorpreso a rubare del formaggio e pochi altri prodotti in un supermercato di Seriate, e quando la cassiera si è avvicinata per chiedere spiegazioni lui ha spinto il carrello contro la dipendente – che non ha riportato lesioni. Ha poi spiegato il motivo del gesto: i soldi della pensione non sono abbastanza per permettergli di vivere. Era il 5 dicembre quando l’anziano è stato arrestato per rapina impropria, come riporta Today. L’uomo, infatti, oltre ad aver cercato di fuggire con circa 40 euro di prodotti non pagati, ha spinto il carrello contro la cassiera che gli aveva chiesto di mostrarle i prodotti nella busa per controllare.Al momento del processo, il 78enne avrebbe spiegato al giudice che i soldi della pensione non gli bastano e che non sono abbastanza per arrivare a fine mese. L’accusa aveva richiesto almeno l’obbligo di dimora, ma il giudice ha deciso per la scarcerazione per due motivi: il poco valore del futo e la necessità dell’uomo di «provvedere al proprio fabbisogno alimentare».(LEGGO)

Correlati