Anziani, Battisti: “Rapporto ‘Crea’ evidenzia peggioramento condizioni over 80”

“Il Covid ha creato anche una ‘Pandemia parallela’, ovvero la progressiva perdita di autonomia per i nostri anziani. Come emerge dal rapporto Crea Sanità, presentato oggi a Roma, il 60% degli over 80 esce meno di prima, il 70% ha avuto un peggioramento dello stato di salute, il 50% dopo la pandemia ha maggiore bisogno di aiuti esterni. Dati allarmanti che certificano una situazione già analizzata con l’assessore Alessio D’Amato. Per questo, nel nostro programma elettorale, abbiamo previsto specifici investimenti per rendere ancora più efficiente l’assistenza domiciliare.

Un lavoro già ampiamente impostato in questi anni, che va valorizzato maggiormente”.

Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali del Lazio.

“L’offerta assistenziale domiciliare integrata nella regione Lazio – spiega – ha raggiunto nel 2021 il 2,8% della popolazione anziana residente. Ora vogliamo arrivare al 10%, coinvolgendo 126.000 persone. La telemedicina diverrà sempre più un perno della sanità nel Lazio. Il Lazio è stato tra le prime 4 in Italia per l’offerta di servizi di sanità digitale. Proseguiremo il lavoro, per rendere ancora più efficiente l’assistenza a casa per i nostri nonni con benefici anche per Pronto soccorso che registreranno, di conseguenza, meno ingressi delle persone anziane”.

COMUNICATO STAMPA