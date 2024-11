ANZIANA FA VISITA AI PROPRI CARI AL CIMITERO E LE STRAPPANO LA CATENINA DAL COLLO

I Carabinieri della Stazione di Aquino (Fr), hanno deferito una 26enne di origine rumene, residente nel veronese, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, poiché responsabile del reato di “furto con strappo”.Le indagini, scaturite a seguito di denuncia querela sporta da una 80enne del luogo, consentivano di accertare che l’indagata, appostatasi nei pressi del cimiero di Aquino, dopo aver distratto la vittima che era appena stata a fare visita ai propri defunti, avvicinandola con una scusa, con una mossa fulminea, le strappava la catenina in oro che aveva al collo, per poi allontanarsi a bordo di un’utilitaria. All’identificazione della donna si è arrivati grazie alla tempestività degli accertamenti avviati da parte dei Carabinieri di Aquino che, anche mediante la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata dalla 26enne ed alla sua completa identificazione. È obbligo rilevare che l’indagata, è, allo stato, solamente indiziata di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

Correlati