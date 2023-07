Antonio Tajani, nuovo segretario nazionale di Forza Italia. I complimenti di Gianluca Quadrini

È stato nominato dal Consiglio nazionale del partito, segretario nazionale ‘pro tempore’ di Forza Italia. Per il Ministro Antonio Tajani una nomina importante fino alla convocazione del Congresso. Il presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e capogruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, esprime i suoi complimenti e l’auguri di un gran e proficuo lavoro. – “I miei più sinceri complimenti al Ministro Antonio Tajani nominato nuovo segretario nazionale ‘pro tempore’ di Forza Italia dal Consiglio nazionale del partito, fino alla convocazione del prossimo congresso.

Una nominata all’unanimità per dare continuità ad un movimento politico che ha avuto come unico leader, dalla sua nascita, Silvio Berlusconi. È un incarico importate oltre che di grande responsabilità, non è facile guidare un movimento politico come Forza Italia per la sua storicità presidenziale ma sono sicuro che Tajani saprà ricoprire egregiamente con serietà, determinazione ed impegno, principi cardini di Forza Italia da oltre 30 anni. Propongo il pieno sostegno anche perché insieme al coordinatore regionale, senatore Claudio Fazzone e al nuovo segretario nazionale il nostro territorio potrà finalmente ritornare ad avere un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo.”

COMUNICATO STAMPA