ANTONIO POMPEO ENTRA NELLA SEGRETERIA REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO

“Riconoscimento di un modo di intendere la politica che guarda al territorio e alle sue necessità”.

Antonio Pompeo, coordinatore regionale di Energia Popolare, è stato chiamato a far parte della segreteria del Partito Democratico della regione Lazio.

Per il due volte sindaco di Ferentino, due volte Presidente della Provincia di Frosinone, presidente dell’Unione delle Province del Lazio, un ruolo molto importante.

“Voglio condividere questa nomina con tutto il mio gruppo – ha detto Pompeo – segretari di circolo, militanti e amministratori. E’ il riconoscimento a un modo di intendere la politica che guarda al territorio, alla quotidianità delle necessità dei cittadini, ai problemi ma anche alle eccellenze delle quali è ricca la nostra provincia”.

“Voglio ringraziare l’onorevole Lorenzo Guerini e il senatore Alessandro Alfieri per aver sempre creduto in me, ritenendomi un punto di riferimento per la componente, e il segretario del Pd Lazio Daniele Leodori”.

“Ci prepariamo alle nuove sfide che attendono il Partito Democratico – ha concluso Pompeo – con l’entusiasmo e la voglia di sempre, in particolare con l’obiettivo di sconfiggere le destre che a ogni livello stanno facendo arretrare il nostro paese, la regione Lazio, la provincia di Frosinone e tanti nostri comuni. Senza dimenticare l’altro obiettivo da perseguire: rilancio del nostro partito, in particolare rispetto alla capacità di saper includere e rendere protagoniste tutte le sue diverse anime. Perché così facendo non solo è forte il Pd, ma è anche più forte e autorevole la sua proposte politica e di governo agli occhi dei cittadini e degli elettori. Auguri di buon lavoro a tutta la nuova segreteria del Pd Lazio”.