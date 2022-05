Antonio Pompeo e Dario Nardella a Frosinone per Marzi sindaco

Il sindaco di Firenze Dario Nardella sabato 14 maggio sarà insieme ad Antonio Pompeo per sostenere il candidato sindaco alle prossime amministrative di Frosinone, Domenico Marzi. L’appuntamento è in programma all’Hotel Testani di Frosinone, insieme a tutto il PD provinciale e ai rappresentanti della coalizione che sostiene Marzi.

Non sarà solo un momento di condivisione delle linee programmatiche del candidato sindaco ma anche l’occasione per parlare del grande lavoro degli amministratori, di cosa serva a un capoluogo di provincia per fare quello scatto in avanti e, soprattutto, di come Frosinone possa diventare modello di buona amministrazione.

“La presenza di Dario – sono le parole del presidente della Provincia, Antonio Pompeo – è una testimonianza di come il partito operi sui territori ma anche del messaggio, forte e chiaro, per riprendere lo slogan di Memmo, che il Pd vuole condividere con i suoi amministratori: il compito di un sindaco non è quello di finire tutto ciò che deve concludere nel proprio mandato ma lavorare per lasciare ai cittadini e ai giovani una città migliore di quella che ha trovato. E l’esperienza amministrativa, l’impegno e, in questi ultimi mesi, una corale azione per la pace che il sindaco Nardella ha avviato, coinvolgendo numerose città europee, sono la dimostrazione che chi è chiamato a guidare una comunità deve pensare ai progetti, al futuro ma, soprattutto, al benessere di coloro che la compongono. Noi sappiamo che con Domenico Marzi sindaco il nostro capoluogo può rivendicare un ruolo centrale sul territorio e tornare ad essere da esempio e da traino per tutti gli altri Comuni della nostra provincia”.

Con Nardella, Pompeo e il segretario provinciale del Pd, Luca Fantini saranno presenti gli altri vertici del partito, oltre a diversi rappresentanti delle liste che sostengono la candidatura di Domenico Marzi.