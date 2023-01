Antonio Pompeo apre la campagna elettorale per le regionali Sabato 14 Gennaio

Si terrà sabato prossimo, 14 gennaio 2023, alle ore 10.30, presso la struttura delle Terme Pompeo a Ferentino, l’apertura della campagna elettorale di Antonio Pompeo, candidato nella lista del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali del Lazio.Ad affiancarlo, oltre alle due candidate Alessandra Cecilia e Annalisa Paliotta, sarà presente l’amico e sindaco di Firenze, Dario Nardella, che non fa mai mancare la vicinanza e il supporto nei momenti importanti per Pompeo.“Un viaggio straordinario, – dice Pompeo – quello che ho iniziato come amministratore comunale, proseguito nel ruolo di presidente della Provincia e delle Province del Lazio e che voglio continuare a livello regionale. Quello messo in campo si è rivelato un esempio di amministrazione determinante e strategica per il territorio, con l’obiettivo principale di avvicinare la politica ai comuni, ricreare e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, migliorare la vita e la qualità dei singoli. Questa non è una sfida personale: è un obiettivo dell’intero territorio che chiede di essere rappresentato da chi ha dimostrato di saperlo fare. I risultati che mi onoro di aver raggiunto – conclude – sono tanti ma non ancora abbastanza: se i cittadini continueranno a dimostrarmi la stima, l’affetto e la fiducia che hanno riposto in me durante questi anni, sono certo che le loro esigenze, necessità e voce arriveranno sui tavoli decisionali e troveranno risposte”.

COMUNICATO STAMPA