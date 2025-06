Antonio Piccioni è Campione Europeo di kart: “Abbiamo realizzato un sogno!”

Il pilota teramano, nella gara unica corsa nel weekend sul Circuito Internazionale Napoli di

Sarno, vince e si laurea Campione Europeo nella categoria KZ2 Masters

E’ stata una vittoria davvero spettacolare quella ottenuta dal pilota teramano, classe 1988, Antonio

Piccioni a bordo del suo kart TM gestito e seguito in gara dal Team TK Racing. Nella finale unica per la

categoria KZ2 Masters del Campionato Europeo FIA Karting 2025 erano presenti tutti i migliori, ad iniziare

da Davide Forè, proseguendo con Angelo Lombardo, Manuel Cozzaglio ed il campione in carica Riccardo Nalon.

Una gara intensa, piena di colpi di scena e scintille, primo su tutti il ritiro per problemi meccanici, durante

il sesto giro dei 18 previsti, di Nalon. Poi un ultimo giro al cardiopalma, con i migliori in lotta per il podio

ma soprattutto per la vittoria: contatto tra Forè e Lombardo, con quest’ultimo che, nonostante una

divagazione fuori pista, è riuscito a proseguire ed a chiudere terzo davanti all’avversario.

Piccioni ed Habulin ingaggiano un duello fino all’ultimo metro disponibile, affrontano l’ultima curva

appaiati e, sul traguardo, il teramano riesce a sopravanzare lo sfidante per soli 40 millesimi di secondo.

Grazie a questo epilogo Antonio Piccioni vince la gara e si laurea Campione Europeo nella KZ2 Masters,

dopo i titoli di Campione Italiano conquistati nel 2021, 2022 e 2023, davanti ad Habulin e, a causa delle

penalizzazioni per il contatto tra Forè e Lombardo, a Bifulco promosso sull’ultimo gradino del podio.

Questo il commento, tra incredulità, emozione e soddisfazione, di Antonio Piccioni a fine gara:

“Ancora non ci credo. Abbiamo realizzato un sogno. Siamo riusciti a raggiungere questo

prestigiosissimo traguardo facendo tantissimi sacrifici. Io ed il team TK Racing, gestito da Toni

Taglienti, sapevamo di poterci battere per il titolo e non ci siamo lasciati scappare questa

fantastica opportunità. Vorrei davvero ringraziare lui e tutta la squadra, nonché chi mi

accompagna e mi sostiene nelle trasferte, su tutti la mia Francesca che non si perde nemmeno

una curva di ogni weekend di gara. Ora non possiamo fare altro che aspettare con trepidazione

il Campionato del Mondo ad ottobre, cercando di dare il massimo e fare del nostro meglio anche in quel palcoscenico”

Non possiamo che fare davvero il più grande in bocca al lupo ad Antonio per il suo prossimo obiettivo, il

Campionato del Mondo che si disputerà a Franciacorta dal 9 al 12 ottobre prossimi.

Oltre a tantissimi complimenti per il Titolo appena conquistato!

Credits: Marco Cardinali

– SM RacingMedia – DrcSportManagement.it