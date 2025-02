Antonio Morali accordo con FedeliRacing

Nei giorni scorsi il pilota del Gruppo Piloti-Yonix ha raggiunto l’accordo con la Fedeli Racing struttura sita a Ripi (Fr) per partecipare al campionato Easy Rider ideato da Emiliano Gerardi.

Per pilota di Civitavecchia il debutto su una nuova auto, la Formula Gloria, con cui sarà della partita anche in altre gare oltre l’Easy Rider. Dopo tanti anni con una biposto a ruote coperte, per Antonio ci sarà una nuovo inizio, sicuramente sarà uno dei piloti che possono puntare alla Conquista del Campionato .IL Primo dei 7 appuntamenti con il Campionato il 30 marzo ad Anagni Fr sul Circuito ISAM.

Comunicato stampa DRCSportManagement.it