Antonio Iaconelli entra in Forza Italia. I complimenti e gli auguri di Gianluca Quadrini.

“La decisione di aderire in Forza Italia dimostra l’impegno e la dedizione per il nostro partito e per i valori che rappresentiamo.” Afferma in una nota il Presidente del consiglio della provincia di Frosinone e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, che dà il benvenuto al consigliere comunale dott. Antonio Iaconelli. “Sono certo, da presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, che potremo lavorare per il bene della nostra comunità e portare avanti le nostre idee e proposte per un futuro migliore, vista anche l’autorevolezza e le professionalità dimostrate nella suo lavoro che incarna precisamente, i valori liberali indicati nel testamento politico lasciatoci dal nostro grande Presidente Berlusconi.” Nota del Dott. Antonio Iaconelli Consigliere Comunale di Atina: «Una scelta importante, pensata attentamente e soprattutto decisa con ponderazione, che mi ha entusiasmato non poco. Forza Italia è un partito centrista, liberale, moderato, che in Europa fa parte del Ppe. Ringrazio il segretario nazionale e il ministro degli esteri Antonio Tajani e il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone, oltre che la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli per l’accoglienza oltre che la vicinanza politico-amicale del presidente Quadrini che mi ha sostenuto e mi sosterrà in questa nuova avventura politica: si tratta di un’opportunità importante in un partito molto “attrattivo”. Così come ringrazio tutti i livelli locali e comunali di questa grande famiglia. Sono certo che si potranno ottenere risultati significativi. Sul piano politico e amministrativo. Ad Atina ed in provincia di Frosinone ci toglieremo soddisfazioni importanti. Con il Presidente Quadrini e tutto “l’establishment” del partito presto inizieremo a muoverci in Valle di Comino su ogni comune con grande senso di responsabilità e di appartenenza al partito di Forza Italia partendo proprio dal comune faro del circondario.»

COMUNICATO STAMPA

Correlati