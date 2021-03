Antonio Galasso eletto presidente di Fare Verde Cassino

Cambio della guardia al vertice del Gruppo Fare Verde Cassino. Ieri mattina, in seconda convocazione di tutti gli iscritti, il presidente provinciale Marco Belli ha aperto l’assemblea nella Sala Restagno del Comune di Cassino.

Nel corso dei lavori è stato fatto un consuntivo di quanto realizzato sul territorio dall’associazione, sotto la guida del presidente uscente Salvatore Avella. Degna di nota la raccolta di pneumatici usati che nel giugno 2020 ha permesso di conferire ben 8 tonnellate di PFU.

Un’azione incisiva, alla quale ha fatto seguito anche una importante campagna di sensibilizzazione sulla tutela ambientale e sulla prevenzione delle discariche abusive. Dopo l’articolata relazione del consigliere nazionale Belli si è passati poi al rinnovo delle cariche sociali. Preso atto della candidatura, oltre che del presidente uscente, anche dello studente universitario Antonio Galasso, l’assemblea ha proceduto all’elezione. E proprio il giovane Antonio Galasso è stato acclamato presidente del Gruppo Fare Verde Cassino. In videochiamata l’esito del voto è stato comunicato al presidente regionale Silvano Olmi, il quale si è complimentato con il neo eletto, augurandogli buon lavoro. Così come ha ringraziato l’uscente Avella per l’attività svolta e per le battaglie intraprese a difesa dell’ambiente.

Anche il sindaco di Cassino, Enzo Salera, si è subito complimentato con il neo eletto Galasso per l’incarico appena assunto.

Comunicato stampa Rita Cacciami Fare Verde Provincia di Frosinone