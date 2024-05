Antonella Di Pucchio: “La valorizzazione delle risorse che Isola del Liri offre”

”Guardiamo allo sviluppo complessivo della città che passi attraverso la valorizzazione delle risorse che questa ha nel suo dna attraverso le proprie sinergie, anche con realtà private, che operano sul territorio, perché in una logica di sviluppo complessivo di una comunità si creino occasioni di lavoro per tutti soprattutto per i residenti”. Parla la candidata a sindaco Antonella Di Pucchio per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 (si vota per la prima volta sabato e domenica e non lunedì come è sempre avvenuto). :”Il nostro spirito è quello di tutta una squadra di governo che affronterà i problemi della città con scelte amministrative facendolo soprattutto dialogando con i cittadini. In questi mesi ci siamo confrontati su temi e posizioni delle criticità che riscontriamo in questa città sui problemi che riguardano dall’assetto urbanistico al problema dei servizi ed al problema fondamentale dell’integrazione delle fusioni sociali. Al di là di quella che possa essere l’ideologia politica prima vengono i cittadini di Isola del Liri per portare avanti progetti che siamo in perfetta sintonia con tutti i candidati della lista. E’ vero che la prima cosa da fare valutare il bilancio delle casse comunali, avremo la necessità di fare chiarezza al massimo entro un mese se saremo nuovi amministratori di questa città con la mia squadra di governo perché l’esito dell’analisi dei conti ci dirà anche qual è la nostra agibilità nei prossimi 5 anni quindi è giusto è anche doveroso che ai cittadini venga fotografata una situazione per come la troveremo e dire quello che potremo fare per il futuro avendo chiaro che c’è bisogno comunque di un’azione straordinaria che viaggi attraverso iter amministrativi studiati e precisi. Bisognerà intercettare delle fonti di finanziamento dalla regione piuttosto che dal governo nazionale ma anche dalla comunità europea. Altro aspetto fondamentale quello di dover creare una cultura che promuova il senso di partecipazione dei cittadini li richiami anche alla responsabilità. Di promuovere i progetti di integrazione sociale ed intergenerazionale perché dal bambino all’anziano siano parte integrante del progetto Isola del Liri Futura.

