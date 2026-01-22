Antiusura e microcredito sociale: l’Abbazia di Montecassino aderisce al progetto “Mi Fido di Noi”

L’Abbazia di Montecassino scende in campo a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, aderendo al progetto nazionale “Mi Fido di Noi”, un’iniziativa di microcredito sociale e prevenzione dell’usura promossa dalla Caritas italiana in sinergia con la Consulta nazionale antiusura e con il coinvolgimento di oltre 70 diocesi in tutta Italia.

Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: offrire prestiti a tasso zero a persone e nuclei familiari che vivono una condizione di fragilità economica, evitando che il bisogno si trasformi in indebitamento patologico o, peggio, in una trappola usuraia. Non solo sostegno finanziario, ma anche accompagnamento e responsabilizzazione, per restituire fiducia, dignità e prospettive a chi attraversa una fase di difficoltà.

L’adesione dell’Abbazia si inserisce nel solco delle azioni già avviate sul territorio in collaborazione con la fondazione antiusura Goel, da tempo impegnata nel supporto alle famiglie indebitate attraverso un fondo dedicato alla prevenzione del fenomeno dell’usura. Un percorso che ora viene rafforzato e ampliato grazie all’integrazione con il progetto “Mi Fido di Noi”, capace di mettere in rete Caritas diocesane, fondazioni antiusura, istituti bancari, associazioni e altri attori locali.

Il modello è quello del microcredito sociale, uno strumento finanziario pensato non come semplice erogazione di risorse, ma come cammino condiviso che pone al centro la persona. L’intento è ricostruire la fiducia nel futuro, favorire l’autonomia economica e rafforzare i legami di solidarietà all’interno delle comunità locali, chiamate a diventare luoghi di speranza e corresponsabilità.

Con questa scelta, l’Abbazia di Montecassino rinnova e rende concreto il proprio impegno sociale, confermandosi punto di riferimento non solo spirituale, ma anche civile, in un territorio dove il contrasto all’usura e il sostegno alle famiglie rappresentano una sfida sempre più urgente.

