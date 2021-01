Anticorpi monoclonali: uno scudo temporaneo anti-covid

Medicinali a base di anticorpi monoclonali , molecole create in laboratorio e capaci di offrire una protezione immunitaria temporanea, sembrano proteggere dalle forme sintomatiche di CoViD-19 nei contesti a più elevato rischio di contagio, come le case di riposo dove vi siano già pazienti positivi. A darne annuncio in due diversi comunicati sono l’azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly, che ha promesso di presentare presto i risultati in una pubblicazione in peer-review, e a stretto giro anche Regeneron, un altro colosso USA delle biotecnologie.

DALLA CURA ALLA PREVENZIONE? Gli anticorpi monoclonali sono cloni cellulari ottenuti in laboratorio delle proteine più efficaci che il sistema immunitario mette in campo, in questo caso, contro il SARS-CoV-2. «Gli anticorpi monoclonali (mAb o moAb) sono immunoglobuline identiche, generate da un singolo clone di cellule B. Questi anticorpi riconoscono epitopi unici o siti di legame su un singolo antigene» spiega a Focus.it Giuseppe Novelli , professore di Genetica Umana all’Università di Roma Tor Vergata.

«In medicina, gli anticorpi monoclonali hanno un ruolo sempre crescente negli ultimi anni soprattutto nel trattamento delle malattie autoimmuni, nel cancro e nelle malattie infettive (virus respiratorio sinciziale, infezioni da Clostridium difficile, Ebola e SARS-CoV-2). Sono progettati per riconoscere specificamente un unico, determinato antigene e si legano ad esso neutralizzandolo». Si tratta di farmaci molto costosi per ora usati in casi di emergenza nel trattamento precoce della covid, ma sono in molti a ritenere che possano essere impiegati anche come scudo anti-contagio temporaneo.

DOVE PIÙ OCCORRE. Entrambe le aziende hanno condotto esperimenti in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases statunitense. La Eli Lilly ha testato le capacità protettive del bamlanivimab, un farmaco già approvato dalla Food and Drug Administration per il trattamento precoce dei pazienti positivi che rischiano forme più gravi di covid. L’azienda ha allestito delle unità mobili con laboratori e staff sanitario organizzati su furgoni, che negli ultimi mesi ha spedito in diverse case di riposo degli Stati Uniti che avevano registrato focolai di contagio.

Le unità su ruote si sono trasformate in centri medici provvisori per l’infusione del medicinale, che va somministrato per via endovenosa. Il pronto intervento ha dato risultati insperati, con una riduzione dell’80% delle infezioni sintomatiche tra gli ospiti e del 60% nel personale delle strutture.