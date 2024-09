Anticorpi monoclonali, la presidente Savo replica ai consiglieri del Pd: Lazio tra le prime regioni a bandire gara per acquisto vaccini

“Ai consiglieri del Pd, che evidentemente non si sono ben informati sull’argomento vaccini, rispondo che il Lazio è stato tra le prime Regioni ad aver bandito la gara per l’acquisto dell’anticorpo monoclonale, il cui aggiudicatario sarà individuato entro la fine del mese, e al tempo stesso ha attivato l’organizzazione vaccinale, partendo dalle Aziende sanitarie e, in particolare, dai reparti di Neonatologia. Non solo: per questa campagna di immunizzazione abbiamo anche acquistato un vaccino ‘materno’, che si utilizza, cioè, nelle ultime settimane di gravidanza sulla madre per immunizzare ‘passivamente’ il feto per i primi mesi di vita. Inoltre, è in corso l’interlocuzione con i sindacati dei pediatri di libera scelta al fine di garantire una campagna di immunizzazione capillare e puntuale sull’intera regione”.

Queste le parole della presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, a seguito delle dichiarazioni di alcuni consiglieri del Pd.

COMUNICATO STAMPA

