Anticorpi, il libro di Enrico Forte il 6 dicembre a Più libri Più Liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma

Sarà presentata il giorno 6 dicembre alle ore 13 presso lo stand della Regione Lazio al Roma Convention Center – La Nuvola, a Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, l’opera prima del consigliere regionale del PD Enrico Maria Forte “Anticorpi”. Il testo impreziosito dalle illustrazioni di Peppe Valenza gode della prefazione dell’antropologo Professor Mario Polia.

Per la miscellanea di idee, le immagini, la scrittura moderna, la musica, le liriche e le tante riflessioni maturate dall’autore durante il lungo lockdown il libro si può definire un’opera “Pop” e nasce con lo scopo di generare salutari “Anticorpi” per la mente in un periodo in cui i sentimenti altalenanti hanno preso il sopravvento e la vita frenetica cui eravamo abituati è improvvisamente mutata. Forte racconterà ai lettori la genesi della pubblicazione e parlerà della sublimazione della condivisione di una socialità perduta e della lettura come antidoto alla paura e all’isolamento.

Un libro originale e ancora attuale quello del consigliere regionale che offrirà ai lettori molti spunti di riflessione, un antidoto alla paura e all’isolamento che fornirà alcune chiavi per riscoprire la voglia di solidarietà, volenti o nolenti siamo una comunità e solo insieme si potrà sconfiggere il morbo.

La presentazione del volume avverrà nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Regione presso lo stand L39 di ‘Più libri, più liberi’ in un percorso di promozione dell’editoria che ha come titolo: ‘Lazio, Una regione di libri, un mondo di storie’, caratterizzato da un ricco programma di incontri tra il 4 e l’8 dicembre.

COMUNICATO STAMPA