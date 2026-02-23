Anticiclone primaverile sull’Italia. Prossimi giorni stabili e senza pioggia ma non ovunque soleggiati

Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza a tutta l’Italia allontanando definitivamente verso l’Europa orientale l’area perturbata. Attualmente siamo già attorno ai 1026hPa un valore piuttosto elevato che determina stabilità assoluta. Il risvolto della medaglia sono e saranno soprattutto nei prossimi giorni le nebbie sulle pianure e le nubi basse sui settori tirrenici, immancabili quando l’anticiclone si afferma nella stagione invernale. Il tempo più soleggiato e anche più mite lo avremo su colli e monti dove lo zero termico è atteso fin oltre i 3000m. Vediamo come andranno queste prossime giornate.

METEO LUNEDÌ: tempo stabile e nel complesso soleggiato sull’Italia salvo nubi basse sul Tirreno centro settentrionale e locali banchi di nebbia al Nord in dissolvimento per le ore centrali della giornata. Temperature in lieve aumento, venti occidentali, moderati sui bacini di ponente. Mari poco mossi, mossi i bacini occidentali.

METEO MARTEDÌ: condizioni stabili e prevalentemente soleggiate ma con ancora qualche nube marittima lungo l’area tirrenica e nebbie in Valpadana al mattino. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti deboli variabili o meridionali. Mari calmi o poco mossi.

METEO MERCOLEDÌ: si rinnovano condizioni stabili e prevalentemente soleggiate ma con nebbie diffuse al Nord, localmente persistenti anche nelle ore centrali e nubi basse o foschie anche dense lungo le regioni tirreniche. Temperature in lieve ulteriore aumento soprattutto in quota. Venti deboli variabili o meridionali. Mari calmi o poco mossi

METEO GIOVEDÌ: situazione poco evolutiva, alta pressione ancora dominante con sole prevalente ma con nebbie diffuse in Valpadana anche persistenti durante le ore diurne e nuvolosità bassa lungo le regioni tirreniche. Temperature stabili, generalmente sopra media. Venti deboli variabili o meridionali. Mari calmi o poco mossi.

METEO VENERDÌ: molte nubi al Nord con qualche debole pioggia o pioviggine sulla Liguria, nubi anche sulle regioni centrali e meridionali tirreniche ma senza fenomeni. Ancora soleggiato altrove. Temperature in lieve calo al Nord. Venti deboli meridionali, mari da calmi o poco mossi a localmente mossi i bacini occidentali

FONTE 38 METEO