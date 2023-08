Anticiclone in rinforzo nella nuova settimana: più sole, caldo in aumento e residui temporali

Vediamo le linee generali il tempo che avremo da oggi,lunedì 7 luglio a domenica 13 luglio.

Nella giornata di oggi, lunedì, correnti fresche nord occidentali determineranno ancora un po’ di instabilità soprattutto diurna sulle regioni meridionali, in prevalenza medio basso Adriatico e Appennino con qualche occasionale sforamento di rovesci fino al Golfo di Taranto. Altrove il tempo sarà soleggiato. Le temperature saranno gradevoli, ancora un po’ sotto media ma non di molto. Tra martedì e mercoledì pressione in rinforzo con tempo ovunque stabile e soleggiato. Le temperature tenderanno ad aumentare ma saranno ancora in linea col periodo salvo locali situazioni debolmente sopra media.

Tra giovedì e il weekend sul Mediterraneo entrerà in azione l’anticiclone africano che sostituirà quello delle Azzorre continuando a determinare tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull’Italia ma con caldo in aumento. C’è da mettere in conto solo qualche temporale pomeridiano sull’Appennino centrale specie venerdì e un possibile passaggio instabile tra sabato e domenica al Nord ma ancora tutto da valutare. Come temperature entro la giornata di sabato dovrebbero tornare ovunque sopra media seppur non di molto mentre domenica si potranno toccare punte di 37/38°C sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Fonte 3B Meteo