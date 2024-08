Anticiclone africano sull’Italia, fine settimana con caldo intenso ed isolati temporali

SITUAZIONE. Sul Mediterraneo è in fase si rimonta un promontorio anticiclonico in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo e l’Europa centrale, con progressivo coinvolgimento anche dell’Italia. Oggi, tuttavia, un residuo afflusso di correnti settentrionali richiamate da una depressione balcanica provocherà ancora un po’ di variabilità sui rilievi dell’estremo Sud Italia, mentre altrove il tempo si farà sempre più stabile con temperature in aumento. Nel weekend sarà ormai l’anticiclone a dominare la scena, con tempo in prevalenza stabile e temperature in aumento, tanto che il caldo si farà piuttosto intenso per essere la fine di agosto. Sul finire di domenica però la coda di un fronte atlantico si avvicinerà al Nord Italia, provocando un certo incremento dell’instabilità sulle Alpi e localmente sull’alta Pianura Padana entro sera. Ecco le previsioni nei dettagli:

METEO PROSSIME ORE. Tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque al mattino, pur con qualche nube sparsa tra Calabria e Sicilia nordorientale, anche con locali temporali sulle Eolie ma in esaurimento in mattinata. In giornata un po’ di variabilità in prossimità dell’arco alpino e lungo la dorsale appenninica con alcuni brevi rovesci o focolai temporaleschi su Cilento, dorsale calabrese e zone interne della Sicilia orientale, in esaurimento in serata. Temperature in aumento, massime fino a 36/37°C sulle zone interne di Toscana e Lazio.

METEO SABATO. Condizioni anticicloniche e stabili con una giornata che risulterà in prevalenza soleggiata un po’ dappertutto, pur con alcune velature in transito al Nord e Sardegna. Da segnalare dal pomeriggio una lieve variabilità su Alpi e Appennino, con locali brevi rovesci su Alpi occidentali, Dolomiti, rilievi calabresi e della Sicilia orientale, in rapido esaurimento dalla sera. Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado e il caldo si farà piuttosto intenso, in particolare sulle zone interne delle regioni tirreniche tra Toscana, Lazio e Campania, oltre che in Sardegna, dove sono attese punte di 36/37°C.

METEO DOMENICA. Il sole prevarrà anche sulla maggior parte d’Italia, pur con alcune velature in transito e con caldo sempre piuttosto intenso, specie sulle interne tirreniche e sarde. Tuttavia la coda di un fronte atlantico innescherà un moderato incremento dell’instabilità sulle zone alpine, con l’arrivo di alcuni temporali che in serata potranno localmente sconfinare alla pianura piemontese. Altrove da segnalare solo una lieve variabilità diurna sui rilievi calabresi, con fenomeni isolati e in rapido esaurimento. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. (3b meteo)