Anteprima Nazionale al Teatro Comunale di Alvito. Presente Gianluca Quadrini

V come Virginia, La Contessa di Castiglione, la commedia teatrale che andrà in scena dal 3 maggio prossimo al Teatro Belli di Roma, ieri sera, in anteprima nazionale, presso il Teatro Comunale di Alvito. Una commedia scritta e diretta dal regista Luca Gaeta ed interpretata dall’attrice, Patrizia Bellucci. La storia di una donna, la Contessa di Castiglione che ripercorre le vicende storiche, politiche e sentimentali che ha vissuto. Molti i presenti in sala tra cui, in rappresentanza della Provincia di Frosinone c’era il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una nota commenta – “una commedia bellissima interpretata magnificamente dalla nostra conterranea, Patrizia Bellucci, alla quale rivolgo le mie congratulazioni. Aver scelto il teatro comunale di Alvito per un’anteprima nazionale significa molto per il nostro territorio. È un modo per valorizzare e far conoscere le nostre eccellenze in tutto il resto del Paese. I miei compimenti al regista, Luca Gaeta. Faccio i complimenti all’avvocato Debora Bovenga, per l’ impeccabile organizzazione ringraziandola per l’invito rivolto al nostro ente e per la gentile accoglienza.” Così in una nota, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

COMUNICATO STAMPA

Correlati