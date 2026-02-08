Antenna telefonica: il Comune di Fontana Liri soccombe nella lite con WIND TRE

LA WIND HA LA MEGLIO SUL COMUNE DI FONTANA LIRI: L’ANTENNA SVETTERA’ IN CONTRADA “STARNELLA”?

Il Comune di Fontana Liri soccombe nella lite con la Società di telefonia Wind Tre Spa; è stata pubblicata infatti il 04.12.2025 la sentenza del TAR del Lazio che accoglie il ricorso della società Wind Tre Spa e condanna il Comune di Fontana Liri alle spese di giudizio per € 2.000,00.

I fatti risalgono al 2021 quando il Sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco “per il tramite di un irrituale preavviso di sospensione dei lavori e fermo cantiere” ha annullato in autotutela gli atti concessori per la realizzazione di una stazione radio base (impianto di telefonia).

A nulla sono valsi gli interventi della minoranza che con un’interrogazione del marzo 2022 chiedevano al Sindaco di riferire in Consiglio e chiarire quali possibilità avesse il Comune di averla vinta contro un colosso come la Società Wind Tre Spa, specie in considerazione del fatto che i lavori erano stati in precedenza autorizzati dall’Ente Comunale ed erano già in corso. In tale interrogazione si richiamava anche una certa inerzia dell’Amministrazione Comunale nello smentire l’assenza di Usi Civici nell’area interessata al ripetitore telefonico.

Il Comune di Fontana Liri ha affidato la propria difesa all’Avv. Cocco impegnando € 7.500,00 per l’onorario.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un pastrocchio causato dall’Ufficio Tecnico del Comune affidato negli ultimi anni a professionisti di fiducia spesso incompetenti e poco efficienti. Il ruolo di Responsabile Tecnico Comunale ad oggi è addirittura vacante, tanto che il responsabile è un Assessore privo di qualsiasi esperienza.

Il Consigliere di Minoranza Rossana Evangelisti ha subito chiesto all’Ente Comunale copia degli atti, riservandosi di verificare le responsabilità e se tutto ciò si poteva evitare con un comportamento tecnico-amministrativo più attento ed oculato, nell’interesse dei cittadini.