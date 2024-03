ANPI, ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine

La Sezione Intercomunale di Sora – Media Valle del Liri – Valle di Comino dell’ANPI promuove per il giorno 24 marzo 2024, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la commemorazione di due nostri concittadini componenti dei 335 civili e militari martiri della ferocia dei nazifascisti: Domenico Iaforte e Raffaele Milano.

Domenico Iaforte, sorano, residente a Roma incluso nell’elenco dei martiri perché militante comunista, Raffaele Milano, perché di religione ebraica.

L’iniziativa si svolgerà alle ore 15.30 alla presenza delle Autorità Cittadine, di rappresentanze dell’ANPI e delle istituzioni civili e politiche, presso la stele posta in piazza Iaforte e Milano.

Un momento anche di riflessione che travalicando l’aspetto puramente celebrativo, ponendo al centro l’attualità con le sue atrocità quotidiane, frutto di intolleranza e volontà oppressiva manifeste in molte parti del mondo, vuole invocare la necessità di Pace, ora e sempre.

La Sezione Intercomunale ANPI

