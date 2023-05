ANPI Ceccano, manifestazione 1º maggio: “Un momento di riflessione, commozione e ricordo”

Nonostante il tempo poco clemente, ieri, lunedì 1º maggio, ci siamo ritrovati in Piazzale Bachelet nei pressi del monumento in memoria dei caduti ceccanesi sul lavoro.

Un momento di riflessione, commozione e ricordo. Ma anche, e soprattutto, un’occasione per ribadire l’importanza della discussione in materia di lavoro e di diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

La Carta Costituzionale, all’articolo 1, dichiara che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. Ma è nostro dovere quello di ricordare a chi amministra la cosa pubblica che non c’è lavoro senza dignità, giusta ed equa retribuzione, pari diritti per le donne e, soprattutto, non c’è lavoro senza sicurezza.

La sezione ANPI di Ceccano ringrazia tutti i presenti, con un particolare pensiero e ringraziamento per la vedova di Pasquale Rocca, caduto sul lavoro nel 1980, che ha commosso tutte e tutti noi con le sue parole.

Ci auguriamo che anche a livello istituzionale, da parte dell’amministrazione comunale, ci sia un’inversione di passo e si cominci a celebrare degnamente il lavoro e la memoria dei nostri concittadini che per il lavoro hanno dato la loro vita. Partendo anche e soprattutto dalla cura del monumento che ricorda i nomi di tanti nostri concittadini caduti sul lavoro.

Sezione ANPI Ceccano

COMUNICATO STAMPA