Annullati due spettacoli teatrali a Frosinone e San Giovanni Incarico

Annullati i prossimi spettacoli teatrali organizzati dalle compagnie “Errare Persona” e “20 chiavi teatro”, che si sarebbero dovuti svolgere il 7 e l’8 marzo. Entrambi gli spettacoli saranno riprogrammati a data da destinarsi. Lo spettacolo del 7 marzo, previsto presso l’Auditorium Colapietro di Frosinone, era destinato al teatro dei bambini, “Brutto” il titolo scelto per la rappresentazione teatrale. L’altro spettacolo invece, si sarebbe dovuto svolgere presso la chiesa San Giovanni di San Giovanni Incarico, inizialmente previsto per le 18,30. La kermesse, dal titolo “Ninetta e le altre – le marocchinate del ‘44”, riguarda i crimini e gli stupri di massa subiti dalle donne ciociare del basso Lazio, perpetrati dalle truppe coloniali francesi sul finire della seconda guerra mondiale. Lo spettacolo, al debutto 10 anni fa e ideato da Damiana Leone, ha oltrepassato l’oceano nel 2015, quando si è svolto a New York all’interno del festival “In Scena”. La lingua scelta per rappresentare l’opera è il dialetto del basso lazio, ma è stato rielaborato a partire dalla tradizione letteraria dei Placiti cassinesi del 900 d.c. Non casualmente era stata scelta la data dell’otto marzo, giorno in cui si celebra la giornata internazionale della donna.

S.M.

