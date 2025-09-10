Anno scolastico 2025-2026, gli auguri del Presidente della Provincia Luca Di Stefano agli studenti

“Carissime ragazze e carissimi ragazzi,

In questi giorni tornerete a popolare le aule delle vostre scuole, portando con voi l’energia, i sogni e le aspettative che solo la vostra età sa esprimere. È un momento importante, che segna l’avvio di un nuovo anno scolastico e di un percorso che, giorno dopo giorno, contribuisce a formare non soltanto le vostre competenze, ma anche la vostra identità di cittadini.

Un augurio particolare va a chi inizia il proprio cammino in una nuova scuola superiore, con tutte le emozioni e le incertezze che l’ingresso in un contesto più grande può portare con sé: questa sarà un’occasione preziosa per conoscervi meglio, stringere nuove amicizie e scoprire talenti che forse ancora non immaginate di avere.

Ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo anno, invece, rivolgo un pensiero speciale: vi attende la sfida della maturità, un passaggio fondamentale che richiede impegno e determinazione, ma che sarà anche una grande occasione per dimostrare a voi stessi quanto siete cresciuti e pronti a costruire il vostro futuro.

Vi invito ad affrontare questi mesi con costanza e responsabilità, ricordando che il sapere rende liberi e che la conoscenza è il più potente strumento di emancipazione e di crescita personale. Ogni pagina studiata, ogni esperienza vissuta a scuola, vi renderà più consapevoli e più pronti ad affrontare le sfide della vita.

La Provincia di Frosinone, attraverso il lavoro quotidiano dei suoi uffici, è al vostro fianco per garantire edifici scolastici sicuri, spazi adeguati e condizioni di studio sempre migliori. Investiamo energie e risorse con la convinzione che una scuola accogliente e funzionale sia il primo passo per offrire opportunità concrete a chi, come voi, rappresenta il futuro della nostra comunità.

Il mio augurio va anche agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, che con professionalità e passione accompagnano i ragazzi in un cammino non sempre semplice ma fondamentale. A loro va il grazie sincero della Provincia, con l’auspicio che possa continuare a rafforzarsi quello spirito di collaborazione che è la base per una crescita sana e consapevole dei cittadini di domani.

Carissimi studenti, vi auguro che questo nuovo anno scolastico sia ricco di soddisfazioni, di scoperte e di entusiasmo. Affrontatelo con curiosità e con fiducia: il futuro vi appartiene, e sono certo che saprete costruirlo al meglio.

Un caro saluto a tutti voi e buon anno scolastico”.