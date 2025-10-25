Annalisa Fanella Coordinatrice cittadina di Forza Italia Ferentino

Il Coordinamento cittadino di Forza Italia Ferentino, insieme alla sottoscritta Annalisa Fanella, prende atto delle notizie relative alla presunta uscita di Amedeo Mariani dal partito. Desideriamo precisare che al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Mariani: quanto si apprende si limita a dichiarazioni personali o comunicati indiretti. Pur dispiacendoci per la scelta di Amedeo Mariani, desideriamo chiarire che Forza Italia non ha mai inteso costringere alcuno a rimanere: rispettare le scelte personali è parte dei valori fondanti del nostro partito. Comprendiamo le ragioni personali che possono aver portato Mariani a parlare di incarichi non ricevuti, ma noi interpretiamo il nostro ruolo in termini di obiettivi politici e servizi concreti per i cittadini, non in base a posizioni o riconoscimenti personali. Alcune testate giornalistiche hanno riportato numeri e voci di presunte uscite di massa. Riteniamo opportuno sottolineare che il fatto che qualcuno scelga di lasciare non corrisponde in alcun modo a una maggioranza in rottura: Forza Italia a Ferentino resta unito, forte e in crescita. Grazie all’impegno della segretaria provinciale Rossella Chiusaroli, Forza Italia è oggi un partito in crescita sul territorio. Sotto la guida del senatore Claudio Fazzone, come coordinatrice cittadina confermo pieno allineamento e sostegno alle strategie del partito, lavorando con coerenza e impegno al servizio dei cittadini. La politica che portiamo avanti è concreta, vicina ai cittadini e orientata a risolvere i problemi reali della comunità, con responsabilità e passione. A Ferentino e in tutta la provincia, lavoriamo per chi ci ha dato fiducia, senza inseguire poltrone o interessi personali. Forza Italia è un partito in forte crescita a livello provinciale, grazie al lavoro di radicamento condotto dalla segretaria provinciale Rossella Chiusaroli, con l’ingresso continuo di nuove forze e il consolidamento delle strutture locali. I valori e la visione del presidente Antonio Tajani rappresentano per noi una fonte di ispirazione: equilibrio, concretezza e impegno costante per la comunità. Le porte del partito sono aperte a chi desidera unirsi e contribuire al nostro progetto politico con idee e dedizione. Il nostro percorso prosegue con serietà, trasparenza e coerenza, insieme al direttivo cittadino, per sviluppare una politica concreta, vicina ai cittadini e orientata alla soluzione dei problemi della comunità. Il Coordinamento comunale di Forza Italia Ferentino smentisce con fermezza che vi sia una maggioranza qualificata in rottura. Il partito resta unito, determinato e proiettato verso il futuro, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza e il proprio radicamento sul territorio. Annalisa Fanella Coordinatrice cittadina Forza Italia – Ferentino

