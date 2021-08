Anna Tatangelo, la foto del bacio con il nuovo compagno Livio Cori mentre Gigi D’Alessio aspetta un figlio: ecco chi è

Anna Tatangelo ha un nuovo amore: si tratta del rapper Livio Cori, più giovane di lei di qualche anno. La cantante è uscita allo scoperto mentre l’ex Gigi D’Alessio è alle prese con una nuova paternità. Il settimanale ‘Chi’ ha immortalato il primo bacio tra Anna e Livio. Sulla copertina della rivista ci sono le due coppie in vacanza e travolte dalla passione e dalla tenerezza.

Archiviata definitivamente la relazione con Gigi D’Alessio, durata ben quindici anni, da cui è nato il figlio Andrea, Anna ha voltato pagina. La coppia è stata paparazzata al mare. I fotografi hanno catturato anche le immagini di Gigi d’Alessio e della compagna Denise, 26 anni più giovane e in attesa, pare, del suo quinto figlio.

Anna Tatangelo, chi è Livio Cori

Il nuovo partner è un rapper e attore classe 1990. Cori ha all’attivo tre ep e un disco, ma tanti singoli di successo (il primo risale al 2013, quando aveva appena 23 anni). Come attore ha recitato anche in alcuni episodi di Gomorra. I due si sarebbero conosciuti a Sanremo nel 2019 e poi rincontrati quando lei è tornata single.

Anna Tatangelo, la coppia

Ospite di ‘Belve’, il programma di interviste di Francesca Fagnani, su Rai 2, l’interprete, aveva parlato così della sua vita sentimentale: «Innamorata è un parolone, però sto bene. E non mi va di fare nomi o dire altre cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo. Non smentisco e non confermo nulla».

fonte Leggo – foto web