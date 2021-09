Anna Tatangelo, la confessione: «Ho sofferto per non essermi sposata con Gigi D’Alessio»

Anna Tatangelo confessa di aver sofferto molto per le mancate nozze con l’ex Gigi D’Alessio. La cantante è pronta per una nuova fase della sua vita visto che da domenica 19 settembre condurrà un nuovo programma “Scene da un matrimonio” su Canale 5, in onda alle 15.30. Anna ha soli 34 anni ma una carriera molto lunga, visto che è iniziata quando aveva solo 15 anni, e una storia sentimentale naufragata alle spalle dalla quale ha avuto suo figlio Andrea. Dopo la carriera da cantante si cimenterà nella conduzione: «Il programma è totalmente nuovo e diverso. Barbara D’Urso è una grande professionista in onda da anni. Io sono una principiante», spiega in un’intervista al Corriere della Sera dove le viene fatto notare che prenderà il posto del noto volto di Canale 5. Anna però resta molto umile: «io faccio una cosa totalmente differente. Barbara ed io veniamo da due mondi diversi. I confronti non hanno senso. Credo sia corretto, prima di dare un giudizio, vedere il programma. Lo so bene io che vengo da pregiudizi musicali e ho sempre detto: “prima di criticare, i dischi vanno ascoltati”». Resta il fatto che è molto felice e carica per questa sua nuova avventura. Nel programma avrà un ruolo simile a quello dell’invitata a un matrimonio, ma tutta l’attenzione sarà sulla sposa e il suo grande giorno: «La sera prima delle nozze, vado a raccogliere le emozioni, i sentimenti, le tensioni, i pensieri degli sposi, come fossi un’amica. E anche se ascolto parole di persone che conosco poco, mi toccano il cuore», confessa. Spiega che probabilmente la scelta è ricaduta su di lei perché da molti è vista come la ragazza della porta accanto e così si comporterà, senza lustrini e paillette, solo con lo scopo di raccontare.Sulla sua vita personale spiega di essere stata molto dispiaciuta dalle mancate nozze con l’ex Gigi D’Alessio: «Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze».Quando le viene chiesto se tornerà alla musica spiega che questa per lei è una sfida emozionante e sarà felicissima di viverla, ma certo la musica resta la sua priorità: «Ho imparato a godermi il momento, a vivere quello che c’è e quello che verrà. Certo è però, che sto già pensando all’anno prossimo: nel 2022 festeggio vent’anni dal mio primo Festival di Sanremo ed è un evento che va celebrato».

Fonte Leggo