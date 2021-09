Anna Claudia Petrillo (candidata lista Pd): «A Latina serve continuità con le buone pratiche della Regione»

«Anche a Latina servono urgentemente spazi di socializzazione e crescita per le ragazze e i ragazzi della nostra città e l’iniziativa messa in campo dalla Regione con il bando che vuole creare aule studio in cinema e teatri rappresenta una strada condivisibile e da percorrere». E’ il commento di Anna Claudia Petrillo, attivista candidata al consiglio comunale del capoluogo nella lista del Pd, in merito al bando della Regione Lazio pensato sia per aiutare i luoghi della cultura a superare il momento di difficoltà a causa della pandemia, sia per la ricerca di nuovi spazi utili agli studenti i quali, proprio per le necessarie misure di distanziamento, hanno bisogno di nuove aree. «Candidarsi nella lista del Pd che amministra anche la Regione – prosegue Petrillo – offre la possibilità di lavorare in continuità con progetti di visione come questo, una iniziativa che contribuisce a costruire un vero senso di comunità e sussidiarietà, con un aspetto che io considero fondamentale: la contaminazione sociale e generazionale. A Latina serve tutto questo, non possiamo permetterci di perdere quest’occasione dopo oltre un anno e mezzo di pandemia: dobbiamo restituire alla nostra comunità luoghi di incontro e di studio, anche diversi da quelli che siamo abituati a conoscere. La sfida è mettere in campo idee nuove e impegnarsi per realizzarle».

Comunicato stampa