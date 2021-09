Animali – Quanti uccelli ci sono sulla Terra?

Gli uccelli che abitano la Terra oggi sono circa 50 miliardi, che significa più o meno sei individui per ogni essere umano. Numero che può apparire sorprendentemente basso, rispetto alla nostra comune percezione, ma anche assai difficile da calcolare e frutto di un lungo lavoro e complicati calcoli realizzati da un gruppo di ricercatori dell’Università del Nuovo Galles del Sud di Sydney, in Australia.Sapere quanti sono gli uccelli che popolano il nostro pianeta è molto più di una interessante curiosità statistica. È un dato importante per capire gli ecosistemi, la loro evoluzione, le specie a rischio e come proteggerle. Ma serve anche per studiare più in generale come funziona la natura.TANTI, POCHI, POCHISSIMI. Lo studio, pubblicatosu PNAS, mette in luce e quantifica un fenomeno che gli ornitologi già conoscono: ci sono alcune specie, poche, che hanno popolazioni molto abbondanti. Poi il numero di esemplari si riduce, fino ad arrivare a un gran numero di specie con pochi esemplari e alcune che ne contano pochissimi, anche solo qualche centinaio. Per esempio, volano nei cieli 1 miliardo e 600 milioni di comuni passeri (Passer domesticus), un miliardo e 300 milioni di storni europei (Sturnus vulgaris) e più di un miliardo di gabbiani gavina americana (Larus delawarensis) e di rondini comuni (Hirundo rustica): quattro specie, che sono le più popolose del mondo, rappresentano da sole oltre 5 miliardi di uccelli, uno su dieci dell’intera fauna aviaria.A CHE COSA SERVE? Il lavoro degli ornitologi australiani è stato enorme. Per arrivare alla cifra di 50 miliardi si sono basati su molte fonti diverse e sulle osservazioni di tanti bird-watcher attraverso un uso diffuso della citizen science. Gli autori non nascondono i rischi di errori. Per esempio, gli uccelli più comuni possono essere trascurati, perché considerati meno interessanti, mentre alcuni possono essere così rari da sfuggire a ogni rilevazione. In compenso ritengono che il metodo usato possa essere replicato e quindi che la loro stima possa essere solo la prima di una serie. E questo potrebbe aiutare a capire la biodiversità di differenti aree del pianeta, come evolve la situazione, quali specie possano essere in pericolo o rischino di diventarloE poi, la speranza è anche di aiutare a risolvere quello che è considerato un grande mistero, per il quale non ci sono ancora spiegazioni convincenti: perché alcune specie diventino così abbondanti e altre no.

fonte Focus.it