Angni – Elezioni Europee, visita del Ministro Tajani

In Piazza Cavour, in occasione della campagna elettorale per le Europee, abbiamo scritto insieme una nuova importante pagina per Forza Italia che qui ad Anagni mi onoro di rappresentare. È stato infatti motivo di orgoglio per me poter accogliere nella nostra splendida città l’Europarlamentare Salvatore De Meo, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Rossella Chiusaroli, ma soprattutto il Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che non manca mai di far sentire il suo forte legame con la Ciociaria e in particolare proprio con Anagni. Ho ricordato ai tanti partecipanti all’incontro il percorso che ha unito i militanti di Forza Italia nel recente passato affatto facile, in un momento in cui il partito non aveva i cosiddetti “numeri” e, anzi, era ormai globalmente percepito in flessione; è stato un percorso a ostacoli, colmo di momenti di sconforto soprattutto a seguito della dipartita del Presidente Berlusconi, ma nello stesso tempo sono maturati anche momenti di grande unione e condivisione in cui abbiamo scelto di non fermarci di fronte alle avversità, anche perché non siamo abituati a gettare la spugna. Abbiamo pertanto scelto di andare avanti con coraggio e determinazione, e quello che oggi raccogliamo è il vanto di far parte di un partito performante, inclusivo e rassicurante, ulteriore motivo per il quale non potevamo che scegliere Rossella Chiusaroli come nostro Coordinatore Provinciale, ribadendo quanto per noi le donne siano motore e traino per la società che stiamo costruendo. Oltre a quello che stiamo facendo sul nostro territorio c’è anche ciò che affrontiamo ogni giorno nell’Europa di cui facciamo e di cui vogliamo far parte in maniera attiva, ed è grazie all’On. Salvatore De Meo, alla sua assidua presenza e la sua innegabile competenza, che siamo stati in grado di prendere decisioni che sotto la sua egida si sono sempre concretizzate in azioni amministrative perfette grazie ai suoi consigli concreti e preziosi. Concludo, ma non per ordine di importanza, con la presenza e il bellissimo intervento del Ministro Tajani, oggi padre putativo di un partito che si sentiva orfano dopo la perdita del Presidente Berlusconi e che ha ritrovato in lui una guida forte che ne evidenzia sempre più la caratura politica, istituzionale, ma soprattutto umana. Per questo motivo e per molti altri, la giornata di ieri è stata non solo significativa a livello politico, ma anche propedeutica per il sostegno al partito in vista delle europee dell’8 e 9 giugno per le quali ringrazio anticipatamente, oltre a tutti i presenti ieri all’evento, anche quanti decideranno di sostenere Forza Italia.

COMUNICATO STAMPA

