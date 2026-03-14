ANGELILLI PARTECIPA ALL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO: «NUOVE ADESIONI RAFFORZANO IL CONSORZIO»

«Le nuove adesioni rafforzano il Consorzio industriale del Lazio, rendendolo più strutturato e competitivo. Siamo orientati a consolidare il ruolo del Consorzio come soggetto attuatore delle politiche industriali della Regione Lazio, al servizio delle imprese e delle misure di sviluppo del territorio». Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, intervenendo all’assemblea dei soci del Consorzio industriale del Lazio.«La prima occasione operativa sarà la Zona Logistica Semplificata, di prossima attivazione, che consentirà agevolazioni fiscali, come il credito d’imposta, e procedure burocratiche più snelle. Per la ZLS sarà aperto uno sportello unico di assistenza e il Consorzio sarà un partner fondamentale per gli aspetti tecnici e urbanistici – ha aggiunto l’assessore Angelilli – Ricordo che per le imprese ricadenti nelle aree del Consorzio industriale del Lazio il Governo ha messo a disposizione 100 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono ulteriori 100 milioni per l’innovazione e il trasferimento tecnologico previsti dai bandi regionali, che puntano a creare sinergie operative tra imprese, università e centri di ricerca per progettualità ad alto impatto innovativo. Ringrazio il Consorzio industriale ed in particolare il commissario Raffaele Trequattrini per questi due intensi anni di lavoro e mi auguro che altri Comuni aderiscano. Per le aree in cui sono presenti insediamenti industriali, artigianali e logistici, il Consorzio rappresenta un valore aggiunto e un supporto concreto alla crescita produttiva».