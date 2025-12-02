ANGELILLI: «MOODY’S PROMUOVE IL LAZIO. GRAZIE ALL’ASSESSORE RIGHINI PER IL LAVORO SVOLTO»

«Il nuovo upgrade di Moody’s rappresenta un traguardo storico per la Regione Lazio: il passaggio a Baa2 con outlook stabile non è soltanto un dato tecnico importante, ma la conferma concreta della credibilità recuperata e della solidità del percorso avviato in questi due anni e mezzo dalla Giunta Rocca. È un risultato che premia una gestione rigorosa e lungimirante del bilancio regionale e che rafforza in modo significativo la reputazione del Lazio sul piano nazionale e internazionale. Questo riconoscimento è frutto dell’impegno costante dell’assessore Giancarlo Righini, che con competenza, determinazione e serietà ha contribuito in maniera decisiva a questo cambio di passo. A lui vanno i miei complimenti per un lavoro che oggi produce effetti tangibili e che apre nuove opportunità per cittadini, imprese e istituzioni del territorio. Un rating più forte significa anche maggiore capacità di attrarre risorse e investimenti: un vantaggio fondamentale che ci consentirà di promuovere progetti importanti per lo sviluppo del territorio e per la crescita delle nostre imprese».Lo dichiara la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

