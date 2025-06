Andromeda aveva solo pochi mesi: uccisa dal padre, tradita dall’indifferenza di tutti noi

Di Redazione –

Si chiamava Andromeda. Un nome che racconta galassie lontane, sogni non ancora vissuti, promesse mai mantenute. Aveva pochi mesi. Non parlava ancora, non camminava, non chiedeva nulla se non amore, protezione, calore. E invece ha trovato la morte. In silenzio, nel cuore verde di Villa Pamphili, a Roma. Il suo corpo piccolo, inerme, è stato abbandonato come se non contasse nulla. Come se la sua vita valesse meno di un gesto d’amore mai ricevuto.

Ad ucciderla, secondo quanto emerso, è stato il padre. Ma a tradirla, in fondo, siamo stati tutti. La responsabilità non è solo di chi ha alzato la mano. È anche – e forse soprattutto – di chi l’ha abbassata quando serviva tenderla.

Questa non è solo una tragedia familiare. È una ferita collettiva. Un fallimento della società tutta, delle istituzioni, della comunità. È l’esito estremo dell’indifferenza che troppo spesso ci anestetizza. Sapevamo? Qualcuno aveva intuito? Erano state fatte segnalazioni? Dove eravamo noi mentre Andromeda soffriva, piangeva, chiedeva – senza voce – aiuto?

Perché la verità più scomoda è che potevamo salvarla. Forse non tutti. Ma qualcuno sì. Forse bastava una telefonata, uno sguardo più attento, un gesto concreto. E invece niente. L’eco della sua breve esistenza si è perso nel vuoto di un mondo che corre troppo in fretta per accorgersi davvero dei più fragili.

Quante volte sentiamo piangere un bambino e ci voltiamo dall’altra parte? Quante volte leggiamo una notizia di violenza domestica e pensiamo “non è affar mio”? Quante volte restiamo in silenzio, pensando che qualcun altro interverrà?

Ecco: Andromeda è morta anche per questo. Per la nostra distrazione. Per la nostra paura di “impicciarci”. Per il nostro bisogno di normalizzare l’inaccettabile. Perché in questo Paese si parla tanto di tutela dell’infanzia, ma troppo spesso si dimentica che tutelare significa anche agire, ascoltare, denunciare, proteggere davvero.

Il suo nome oggi lo conosciamo tutti. Ma Andromeda non ha fatto in tempo a conoscerlo da sola. Non ha potuto pronunciarlo. Non ha potuto capire chi era, chi sarebbe potuta diventare. A lei è stato negato tutto. E ora a noi resta il peso insopportabile di una colpa che non possiamo lavare via.

Che il suo nome non sia solo un’ombra nei titoli di cronaca. Che diventi uno spartiacque. Una scossa. Un grido. Perché nessun altro bambino venga più lasciato solo nel buio.

Andromeda, perdonaci se non siamo stati capaci di vederti. Ma oggi, nel tuo silenzio assordante, ci chiedi qualcosa di preciso: svegliatevi. Guardate. Ascoltate. Parlate. Agite.

Perché l’amore, quello vero, non si limita a sentire: si muove.

Foto Chi l’ha Visto?