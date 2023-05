Andrea Tomassi è il nuovo Segretario provinciale UGL Autoferrotranvieri di Frosinone

È stato eletto all’unanimità nel corso del Congresso che si è celebrato nel capoluogo ciociaro raccogliendo le redini del Segretario regionale Lucio Valeri che aveva assunto la reggenza della federazione frusinate.

Una designazione, quella di Tomassi, fortemente voluta dalla base degli iscritti e dei lavoratori del settore che hanno individuato in lui la guida giusta per affrontare le battaglie per una retribuzione che sia sempre in linea con il costo della vita, organizzazione dei turni nel rispetto del CCNL e, in generale, nella difesa dei diritti e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A coadiuvarlo, nel direttivo, ci saranno Cristiano Maulu, Basilio Rossi, Paride Ciriello e Franco Catese.

“La partecipazione sentita dei lavoratori al congresso – ha sottolineato il neo segretario provinciale UGL Autoferrotranvieri – mi dà molta forza e mi stimola nel lavoro che ci aspetta.

Garantiremo il massimo impegno per tutelare che è impiegato in questo settore strategico per l’economia e la vita sociale che garantisce gli spostamenti di lavoratori, studenti e delle persone in generale.

Ci attiveremo affinché il sindacato possa aumentare la sua presenza all’interno delle aziende e possa avere maggiore forza in tutte le trattative, a cominciare da quelle per i rinnovi dei contratti.

Ho trovato nella Segreteria provinciale – conclude Tomassi – e in particolare nel segretario Enzo Valente, con cui è nato subito un ottimo rapporto, il sostegno giusto per immergermi in questa nuova avventura con energia affinché la fiducia riposta in me venga ripagata”.

