ANDREA Saccà conquista l’oro nel Campionato Italiano Aci Karting

Dopo le Vittorie di Aprilia e Corridonia. IL piccolo Driver di Ferentino ANDREA Saccà si presentava di nuovo a Corridonia dove aveva bissato il successo di Aprilia. Questa volta in palio c’è il Titolo di Campione Italiano Aci Karting 2021. Dopo un venerdì un po’ problematico non riusciva ad avere il feeling con il Kart. Sabato la musica cambiava con un buon tempo che lo faceva partire in griglia di partenza in seconda fila con il 3° tempo. Durante il sabato restava sempre nelle prime posizioni durante le Manche.Finalmente arriva la Domenica dove ci si gioca tutto. Già dalla Prefinale si vedeva che sarebbe stata dura. In finale ANDREA segue i consigli di Papà Daniele e scatta benissimo in partenza, terminerà 2° andando a conquistare l’oro nel Campionato Italiano.

Correlati