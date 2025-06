Andrea Finocchi saluta l’U.S. Arce 1932: una separazione dolorosa dopo una stagione memorabile

Dopo due anni intensi e ricchi di soddisfazioni, l’U.S. Arce 1932 e il direttore sportivo Andrea Finocchi si separano. Una notizia che arriva con un velo di malinconia ma anche con grande rispetto e gratitudine, da entrambe le parti, per un percorso condiviso che ha lasciato un segno profondo nel club gialloblù.

Scelto dalla società per guidare il ritorno del club nel massimo campionato regionale, Finocchi si era insediato ad Arce nell’estate 2023 con l’obiettivo di fornire esperienza e solidità in un contesto particolarmente competitivo come l’Eccellenza laziale. Proveniente da piazze prestigiose come Genzano e Sora, il dirigente ha saputo imporsi rapidamente non solo per le sue competenze tecniche e manageriali, ma anche per le sue doti umane.

Al “Lino De Santis”, Finocchi è diventato un punto di riferimento imprescindibile. Sempre vicino alla squadra e al settore giovanile, ha costruito rapporti sinceri e solidi con staff, calciatori e dirigenti, trasmettendo passione e professionalità in ogni sua scelta. La stagione appena conclusa è stata una delle più proficue della storia recente dell’Arce, e gran parte del merito è riconosciuto al suo lavoro dietro le quinte.

A spezzare un rapporto così saldo, però, sono sopraggiunti impegni personali non più procrastinabili, che hanno costretto il direttore sportivo a rassegnare le dimissioni nonostante la piena fiducia confermata dalla società e in particolare dal presidente Alessandro Marrocco.

Commosse le parole dello stesso Finocchi:

«Ad Arce ho trovato un ambiente sano, che sin dal primo giorno mi ha accolto come parte integrante di un progetto ambizioso. Ringrazio il presidente Marrocco per la fiducia e tutti i membri della famiglia gialloblù: porterò tutti nel cuore».

La società ha voluto salutarlo con un messaggio altrettanto sentito, sottolineando quanto sarà difficile rimpiazzare una figura della sua caratura, sia dal punto di vista professionale che umano.

«Anche con un velo di malinconia, rivolgiamo un grande saluto al D.S. Finocchi, ringraziandolo per il viscerale impegno speso nella causa gialloblù».

L’U.S. Arce 1932 si prepara ora ad affrontare un nuovo capitolo, consapevole che la strada tracciata da Andrea Finocchi rappresenterà un’eredità importante da valorizzare e proseguire.