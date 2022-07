Andrea, ex calciatore del Cagliari, muore a 20 anni durante una partita di calcetto: sì è accasciato davanti ai compagni

Una partita tra amici si è trasformata in una tragedia. Stava giocando a calcetto e si è accasciato davanti ai compagni di squadra: ventenne muore in campo a Sant’Elia a due passi dallo stadio dove gioca il Cagliari. Il ragazzo, Andrea Musiu, che ha anche un passato tra i dilettanti dopo aver giocato nelle giovanili rossoblù, stava disputando una partitella tra amici e si è sentito male improvvisamente. Sul posto anche due autoambulanze del 118 ma tutti i tentativi di rianimare il ragazzo sono stati inutili.Il Cagliari calcio piange con un messaggio di cordoglio sui social l’improvvisa scomparsa di Andrea Musiu, centrocampista di 20 anni che ha militato nelle giovanili rossoblù allenato tra gli altri dall’ex giocatore del Verona Martino Melis. Il giovane è morto questo pomeriggio durante una sfida tra amici proprio a pochi passi dallo stadio Sant’Elia. «Il Cagliari Calcio – questo il messaggio del club- piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni. Tutto il Club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace». (Leggo)

