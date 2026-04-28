ANDREA AUGELLO, FRANCESCO ROCCA: «IL SUO RICORDO CONTINUA A GUIDARE IL NOSTRO IMPEGNO»

«Nel giorno del terzo anniversario dalla scomparsa di Andrea Augello, il ricordo si fa ancora più forte. Andrea è stato un amico vero, una presenza costante, un punto di riferimento umano e politico che porterò sempre nel cuore. Il suo sostegno e la sua fiducia hanno rappresentato un contributo insostituibile nel mio percorso, fino all’elezione a Presidente della Regione. Uomo delle istituzioni, appassionato, lucido, sempre capace di guardare oltre, ha lasciato un segno profondo nel Lazio e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Oggi lo ricordiamo con gratitudine e rispetto, consapevoli che il suo esempio continua a vivere nelle nostre scelte e nel nostro impegno quotidiano al servizio della comunità».Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.