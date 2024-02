“ANDATA E RITORNO” – Sabato 24 febbraio la presentazione al “Teatro Stabile” di Isola del Liri

“𝗔𝗑𝗗𝗔𝗧𝗔 π—˜ π—₯π—œπ—§π—’π—₯𝗑𝗒” (π™΅πš›πšŠπš—πšŒπšŽπšœπšŒπš˜ π™ΏπšŽπš›πš—πšŠ “π™²πš›πš’πšœπš™πš’πš—πš˜” – π™°πš•πšŽπšœπšœπšŠπš—πšπš›πš˜ π™°πš—πšπš›πšŽπš•πš•πš’)

Prosegue il tour di presentazione del libro “ANDATA E RITORNO”, scritto da Alessandro Andrelli con protagonista l’atleta handbike Francesco Perna, per tutti “Crispino” pubblicato lo scorso 15 dicembre Β alla sua ristampa dopo le prime 500 copie vendute in poche settimane.

Realizzato dall’Agenzia di Comunicazione, AG Creative, e stampato tipografia Arpinate Stampa di Arpino l’opera prima del giornalista ferentinate, classe ’78, Alessandro Andrelli sarΓ presentato sabato 24 febbraio 2024, alle ore 18.00 ad Isola del Liri presso il Teatro Stabile, con ingresso gratuito. Il libro attualmente in vendita al prezzo di 15,00 euro (quindici) con parte del ricavato devoluta alla ricerca sull’Atassia di Friederich” la malattia che ha colpito Francesco nel 2007, si puΓ² acquistare nelle seguenti librerie: Ubik Frosinone, Mondadori Frosinone, Il Sagrato Frosinone, Collalti Ferentino, Cartoleria Scaccia Frosinone, Libreria Scuola Fantasia La Lucca a Monte San Giovanni Campano. In queste settimane il libro, dopo quella ufficiale del 15 dicembre a Monte San Giovanni Campano (Fr) Γ¨ stato presentato a Sora preso l’auditorium β€œBaronio” ai ragazzi del Liceo Sportivo e a Pontecorvo, presso l’istituto comprensivo I β€œSan Tommaso” alle classi di terza media.

Quello scritto da Andrelli su Francesco Perna non Γ¨ una biografia nΓ© un racconto cronologico su “Crispino”, Β ma piuttosto un romanzo biografico, che analizza la disabilitΓ in tutte le sue forme rendendo possibile l’impossibile, emozionando e dando spunti di riflessione sul senso della vita e sulla forza di un ragazzo che non ha mai smesso di mollare e che ha deciso di vivere la sua vita con il sorriso. Un viaggio nell’inclusione che vuole lanciare un messaggio positivo e di speranza.

La presentazione del libro ad Isola del Liri, Γ¨ frutto dell’impegno dell’associazione β€œIo Non Mollo” di cui Γ¨ presidente lo stesso Francesco Perna, e del sindaco Massimiliano Quadrini che si Γ¨ subito reso disponibile per l’organizzazione dell’evento presso il prestigioso Teatro Stabile, in pieno centro cittadino.

β€œE’ un piacere raccontare il libro – commenta Alessandro Andrelli – presentarlo e percepire tanto interesse per la storia di Francesco e il messaggio che abbiamo cercato di trasmettere con β€œAndata e Ritorno”. Anche a marzo avremo diversi appuntamenti nelle scuole e nei vari Comuni. Presto il libro sarΓ anche online e speriamo possa raggiungere un pubblico sempre piΓΉ ampio”.

β€œRingrazio gli amici di Isola del Liri – aggiunge Francesco Perna – e il sindaco Quadrini che si Γ¨ subito messo a disposizione per l’evento di questo sabato. Il mio desiderio Γ¨ quello di continuare a tenere alta l’attenzione sul tema dell’inclusione. La forza dello sport e le motivazioni che puΓ² dare avere la speranza nel domani, al di lΓ della propria diversitΓ . Invito tutti all’evento di Isola del Liri, dove si potrΓ anche acquistare il libro. Vi aspettiamo”.

