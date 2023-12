Francesco Perna, per tutti “Crispino”: “ANDATA E RITORNO”, prima Ristampa a 15 giorni dall’uscita del libro

Dopo la presentazione dello scorso 15 dicembre 2023, a Monte San Giovanni Campano il libro “ANDATA E RITORNO”, scritto da Alessandro Andrelli con protagonista l’atleta handbike Francesco Perna, per tutti “Crispino” ha esaurito le prime 500 copie della prima stampa ed è pronto per la seconda.

Dopo il periodo natalizio è stato dato mandato in data 29 dicembre 2023 alla tipografia Arpinate Stampa di Arpino di realizzare la prima ristampa. L’opera prima del giornalista ferentinate, classe ’78, Alessandro Andrelli che con la sua Agenzia di Comunicazione AG Creative ha curato i dettagli tecnici, editoriali e produttivi del libro, completamente autoprodotto grazie anche all’Associazione “Iononmollo” di cui è presidente lo stesso Francesco Perna è quasi del tutto esaurito nelle prime 50o copie (escludendo la vendita online e il circuito e-book che partirà nel 2024). Il libro attualmente è in vendita al prezzo di 15,00 euro (quindici) con parte del ricavato devoluta alla ricerca sull’Atassia di Friederich” la malattia che ha colpito Francesco nel 200, anche nelle seguenti librerie: Ubik Frosinone, Mondadori Frosinone, Il Sagrato Frosinone, Collalti Ferentino dove sono disponibili alcune copie della prima stampa. Da gennaio inizieranno le presentazioni del libro nei vari comuni della provincia di Frosinone e nelle scuole che ne hanno già fatto richiesta.

Quello scritto da Andrelli su Francesco Perna non è una biografia ne un racconto cronologico su “Crispino”, ma piuttosto un romanzo biografico, che analizza la disabilità in tutte le sue forme rendendo possibile l’impossibile, emozionando e dando spunti di riflessione sul senso della vita e sulla forza di un ragazzo che non ha mai smesso di mollare e che ha deciso di vivere la sua vita con il sorriso. Un viaggio nell’inclusione che in questo periodo natalizio è stato presentato anche all’interno delle manifestazioni di Sant’Onofrio presso il palatenda a Monte San Giovanni Campano e che nel 2024 sarà presentato in diversi comuni e scuole della provincia di Frosinone.

Al netto delle ultime copie disponibili della prima stampa, realizzata dalla Arpinate Stampa di Arpino, per la seconda settimana di gennaio saranno disponibili i nuovi volumi. Un progetto editoriale curato tutto esclusivamente da professionisti del territorio che per mesi lavorano per la realizzazione di questo “sogno” che ha conquistato tanti lettori in questo Natale 2023.

“Siamo orgogliosi del successo che sta avendo il libro – commenta l’autore -. Il viaggio nel tempo che Francesco svolge nella sua vita sta conquistando tutti, e questa per me è la soddisfazione più grande. Ora ci aspetta il compito più interessante e stimolante, far arrivare questo libro anche fuori le mura del nostro territorio, e soprattutto diffonderlo tra i giovani”.

“Ringrazio quanti hanno avuto a avranno fiducia in questo progetto – aggiunge Crispino –. Eravamo certi della risposta entusiasta di quanti in questi anni sono stati vicini alle nostre iniziative, ma poi la risposta dei lettori è stata non solo quella di sostenere il progetto e acquistare il libro ma di leggerlo e di trovarlo trav

olgente, avvincente, emozionante, leggero, vincente e soprattutto anche al di sopra delle aspettative. Quindi avanti così, non ci vogliamo fermare assolutamente”.

SINOSSI

La linea temporale che segna la vita di Francesco può essere vissuta nuovamente per provare a cambiarla? Il viaggio nel passato è un susseguirsi di emozioni. Nulla sarà più come prima, nulla si può

cambiare. Ma se fosse possibile farlo? Se ci fosse l’occasione di provare a cambiare ciò che siamo stati? Le esperienze vissute? Chi saremmo, cosa potremmo diventare? L’opportunità di vivere una serie di “sliding doors” e rendersi conto di come il viaggio vissuto abbia cambiato e cambi tutto è più reale di quanto sembri. Non è una biografia, non è un romanzo. E’ un viaggio di andata e ritorno nel mondo di Francesco Perna per tutti “Crispino”. La malattia, la famiglia, la handbike, gli amici, le passioni, gli amori, i successi, i fallimenti. Un viaggio unico, indimenticabile, nel mondo di Francesco Perna.

Nota Biografica

Francesco Perna

Atleta paralimpico di handbike, è nato a Isola del Liri il 27/09/1982. Nel 2007 scopre di essere affetto da “Atassia di Friederich” una malattia altamente invalidante che nel tempo gli ha causato una progressiva perdita di autonomia che lo ha costretto all’uso della sedia a rotelle. Dopo un lungo periodo di sconforto e accettazione, nel 2016 inizia a praticare handbike che per lui rappresenta una vera rinascita. Nel 2019 diventa un atleta paralimpico partecipando a gare e maratone nazionali e internazionali. Fonda una propria associazione “#IONONMOLLO” attraverso la quale organizza eventi di ricerca e dà la sua testimonianza nelle scuole per sensibilizzare i più giovani.

Alessandro Andrelli

Giornalista professionista e fondatore dell’Agenzia di Comunicazione AG Creative, è nato a Frosinone il 14/01/1978. Speaker radiofonico per passione, inizia a scrivere a fine anni ’90, per poi fare della sua passione una professione tra radio, carta stampata, televisione, web e ultimamente social media e content creator oltre che presentatore. Negli anni è stato direttore responsabile di emittenti come ExtraTv, Tg24, RadioDay. Responsabile Comunicazione per diversi eventi sportivi e culturali. Nel 2018 incontra Francesco, da ottobre 2020 inizia a raccogliere materiale per il progetto editoriale di Crispino. “Andata e Ritorno” è il suo primo libro.

“Nel tuo tiepido bagliore vengono attirati i miei pensieri. La tua luce opaca, dolce ed offuscata è una musa per i miei sogni. Mi lascio da te guidare verso un posto inesplorato, lontano ed impervio che, nonostante le difficoltà, ricorda la felicità….”

Francesco Perna

