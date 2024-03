“ANDATA E RITORNO” – Oggi, sabato 23 marzo 2024, la presentazione del libro al “Teatro Comunale” di Arce

Dopo diversi incontri nelle scuole della provincia di Frosinone, prosegue il tour di presentazione del libro “ANDATA E RITORNO”, scritto da Alessandro Andrelli con protagonista l’atleta handbike Francesco Perna, per tutti “Crispino” pubblicato lo scorso 15 dicembre alla sua ristampa dopo le prime 500 copie vendute in poche settimane.

Realizzato dall’Agenzia di Comunicazione, AG Creative, e stampato tipografia Arpinate Stampa di Arpino l’opera prima del giornalista ferentinate, classe ’78, Alessandro Andrelli sarà presentato sabato 23 marzo 2024, alle ore 17.30 ad Arce presso il Teatro Comunale, con ingresso gratuito.

Il libro attualmente in vendita al prezzo di 15,00 euro (quindici) con parte del ricavato devoluta alla ricerca sull’Atassia di Friederich” la malattia che ha colpito Francesco nel 2007, si può acquistare nelle seguenti librerie: Ubik Frosinone, Mondadori Frosinone, Il Sagrato Frosinone, Collalti Ferentino, Cartoleria Scaccia Frosinone, Libreria Scuola Fantasia La Lucca a Monte San Giovanni Campano.

Quello scritto da Andrelli su Francesco Perna non è una biografia né un racconto cronologico su “Crispino”, ma piuttosto un romanzo biografico, che analizza la disabilità in tutte le sue forme rendendo possibile l’impossibile, emozionando e dando spunti di riflessione sul senso della vita e sulla forza di un ragazzo che non ha mai smesso di mollare e che ha deciso di vivere la sua vita con il sorriso. Un viaggio nell’inclusione che vuole lanciare un messaggio positivo e di speranza. La presentazione del libro ad Arce, è frutto dell’impegno dell’associazione “Io Non Mollo” di cui è presidente lo stesso Francesco Perna, dell’amministrazione comunale di Arce, con in testa il sindaco Luigi Germani, e l’assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Proia che si sono subito resi disponibili per l’organizzazione dell’evento presso il Teatro Comunale di Arce (Fr).

“E’ con orgoglio che presenteremo il nostro libro ad Arce – è il commento di Francesco Perna -. E’ una città che ha sempre raccolto con entusiasmo le mie iniziative in questi anni e sono certo saprà fare altrettanto in questa occasione. Tanti Comuni della provincia ci stanno contattando in queste settimane, e questo ci riempie di orgoglio. Continueremo a portare in giro il messaggio di inclusione di “Andata e Ritorno” il più possibile”.